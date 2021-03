Filho de Brad Pitt testemunha contra o pai e quer remover o sobrenome do ator

remover legalmente o apelido do ator, passando a usar apenas o da mãe, algo que não agrada a Angelina.





Brad Pitt e Maddox vivem há vários anos uma relação conflituosa, que se agravou quando o ator alegadamente agrediu o filho dentro de um jato privado em 2016.

Angelina acusa Brad Pitt de violência doméstica



De acordo com a imprensa internacional, Angelina Jolie terá entregado em tribunal documentos que sustentam a acusação de que foi vítima de violência doméstica durante o período de casamento. "Ela já fez acusações semelhantes no passado, que foram investigadas pelas autoridades, mas não foram comprovadas", disse uma fonte ao site MailOnline.

, disse uma fonte ao site MailOnline.

Para a guerra na Justiça, Jolie pretende chamar os filhos a depor. Além de Maddox, Pax, de 17, e Zahara, de 16, já terão demonstrado vontade em participar no processo, que poderá incluir ainda Shiloh, de 14 anos, e os gémeos Knox e Vivienne, de 12.



O processo de divórcio decontinua a decorrer em tribunal. Porém, o julgamento sofreu um revés com o testemunho do filho mais velho do casal. Segundo a revista US Weekly,, de 17 anos, testemunhou contra o pai no processo de divórcio, que visa, entre outras coisas, definir a custódia dos filhos. Além disto, o jovem pretende, revelou uma fonte à publicação.A mesma fonte conta ainda que Maddox está decidio a remover o apelido do pai:Recorde-se queApós o incidente, Brad foi declarado inocente das acusações pelo Departamento de Crianças e Serviços Familiares do Condado de Los Angeles., acrescentou a fonte.