Filho de Camilla Parker-Bowles vive drama com morte de namorada Enteado do príncipe Carlos chora a morte da namorada, de apenas 42 anos. Pandemia atrasou diagnóstico do cancro.

Filho de Camilla Parker-Bowles vive drama com morte de namorada

01:30

É um novo drama a assolar a família real britânica. Tom Parker-Bowles, filho da duquesa da Cornualha, enfrenta dias de grande sofrimento com a morte da namorada, Alice Procope, vítima de cancro. A jornalista, de apenas 42 anos, foi diagnosticada com a doença em agosto do ano passado, mas as queixas já se arrastavam há meses. No entanto, face à pandemia, o diagnóstico e tratamentos acabaram por ser protelados e quando começou a ser seguida em oncologia já pouco havia a fazer pelo seu estado de saúde.

Alice e o filho de Camilla Parker-Bowles estavam juntos há cerca de dois anos e os amigos garantem que viviam uma autêntica lua de mel. “Tom sentia-se abençoado com este relacionamento. Está devastado, em choque e não percebe como é que a vida pôde ser tão cruel com a namorada”, diz uma fonte ao jornal ‘Daily Mail’, acrescentando que os últimos meses foram particularmente penosos para Tom, que nunca deixou de apoiar a companheira durante a batalha contra o cancro. A jornalista deixa três filhos, fruto de um relacionamento anterior.



Num momento de dor, Tom, de 46 anos, tem contado com o consolo da mãe, Camilla, e também do padrasto, o príncipe Carlos, de quem sempre foi muito próximo.

Mais sobre

artigos relacionados