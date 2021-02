Filho de Carlos do Carmo emocionado: "No dia em que ele se foi embora estávamos todos em família"

Gil do Carmo recorda os últimos ano do fadista, que morreu a 1 de janeiro.

19 fev 2021 • 12:15

Gil do Carmo foi convidado por Júlia Pinheiro para participar numa homenagem ao seu pai, Carlos do Carmo, que morreu no passado dia 1 de janeiro, aos 81 anos. O artista marcou presença no programa 'Júlia' (SIC), desta quinta-feira, e recordou os últimos anos da vida do pai, que se debatia com vários problemas de saúde.



"Os dois últimos anos foram muito complicados, ou esteve no hospital ou fechado em casa. Saiu literalmente para gravar e para fazer os três discos de despedida. Preparou tudo e foi tudo de uma grande mestria", revelou.





Gil contou que no dia da morte, a família estava unida. "No dia em que ele se foi embora estávamos todos juntos em família e anestesiados. Não sabes gerir, não sabes lidar ou o que fazer".



O músico confidenciou ainda que o pai dedicou a vida ao fado e que nem sempre esteve presente quanto gostariam. "Quando ele queria fazer o papel de pai, que era um acontecimento, ia-me buscar tardiamente à escola, era normalmente o último e o meu pai lá aparecia esbaforido. Íamos para o Campo Grande andar de barco, depois à Feira Popular comer uma sardinhada, andávamos nos carrosséis... Era mesmo um acontecimento, ficava passado. Eu adorava, porque raramente o via".