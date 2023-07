Filho de Cristina Ferreira dá entrevista: "Chorei porque vou ter muitas saudades"

01:30

Cristina Ferreira tem protegido o filho, Tiago Casinhas, de 15 anos, dos holofotes e poucas são as informações que sabemos do jovem. Esta sexta-feira, 14 de julho, a página de Facebook FM Desporto partilhou um vídeo onde o filho da apresentadora e António Casinhas fala sobre o percurso enquanto jogador de futebol., disse Tiago Casinhas, que joga na posição de lateral-direito no Clube Desportivo da Venda do Pinheiro. E relembrou a despedida emocionante dos relvados:Na mesma entrevista, o filho da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, questionado sobre o seu futuro no mundo do futebol e sobre a influência do pai, António Casinhas, ex-futebolista do Atlético Clube da Malveira, no desempenho desta atividade, atirou:Perante a 'provocação', António Casinhas reagiu:, escreveu o antigo jogador de futebol.