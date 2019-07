Filho de Cristina Ferreira participa em estágio de futebol longe da mãe

01:30

André Filipe Oliveira

Aos 11 anos, o filho de Cristina Ferreira soma e segue no mundo do futebol. Sabe-se agora que o menino, que joga ao serviço do Clube Desportivo da Venda do Pinheiro, conseguiu a autorização da mãe e do pai, António Casinhas, para participar nas atividades de uma escola de futebol, longe da Malveira, durante as férias de verão. Estes cinco dias em que esteve ausente de casa ajudaram Tiago Casinhas a fomentar o gosto pelo futebol.O menino teve a oportunidade de fazer vários treinos intensivos, como se estivesse a participar num estágio profissional. O gosto pelo desporto- -rei foi herdado do pai, que alinhou pelo Atlético Clube da Malveira e que hoje continua a jogar, mas apenas por lazer, com os amigos.Além dos jogos de futebol, Tiago também já praticou outras atividades desportivas, como o surf. Esta sua dedicação ao mundo do desporto já tinha sido revelada por Cristina Ferreira, cujo ex-companheiro faz questão de levar o filho a assistir a vários jogos do Benfica, o seu clube do coração.Na sua estreia nas manhãs da SIC, a 7 de janeiro, a apresentadora foi surpreendida com um presente especial para Tiago, entregue pelas mãos de Luís Filipe Vieira, presidente do clube da Luz e convidado do programa - uma camisola das águias, com o número e o nome da criança. Cristina não conteve a emoção perante a oferta.