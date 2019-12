Filho de Dânia Neto completa primeiro aniversário e é batizado

09 dez 2019 • 17:11

Dânia Neto e Luís Matos Cunha estão radiantes com o crescimento filho Salvador, que completou este domingo, 8 de novembro, o primeiro aniversário. De forma a tornarem esta data ainda mais especial, a atriz e o médico dentista decidiram batizar o menino.



A cerimónia decorreu numa igreja na zona de São Julião Da Barra, em Oeiras. Contou com a presença de várias caras conhecidas, como a apresentadora e atriz Diana Chaves.



Nas redes sociais, a atriz da SIC fez questão de assinalar o momento familiar de grande alegria. "Chegou o dia de celebrar... Dia 8 de dezembro, dia de Imaculada Conceição será para sempre celebrado com muito Amor na Nossa Família. Juntamos amigos e familiares para celebrar o teu Primeiro Aniversário e o teu Batismo, nosso Amor Maior!", começou por escrever.



"Bebé Salvador recebes uma bênção importante e muito especial! Que Deus te Ilumine e te Proteja sempre. Que Nossa Senhora da Conceição te guarde e ampare sempre que for preciso. Que nunca te falte Amor e Fé na tua vida. Muita Luz para ti meu pequenino. Que sejas sempre um iluminado onde quer que estejas. Com Amor, da mamã e do papá", finalizou.