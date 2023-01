Filho de dez anos acusa Luana Piovani de mentir

20:55

A relação polémica de Luana Piovani e Pedro Scooby continua a subir de tom. Desta vez, o filho mais velho do casal, de dez anos, veio a público defender o pai. O menor usou a sua conta pessoal de Instagram para acusar a mãe de estar a mentir.

"Vim falar de uma coisa importante. Mãe, não adianta tirar os patrocinadores do meu pai porque algumas pessoas podem estar do seu lado, mas os seus filhos não. Porque a gente não aceita mentira", começou por escrever Dom, na rede social. "Por favor, ajudem o meu pai, que também me ia patrocinar. Então, ajudem o meu pai, eu sei que Deus vai me ajudar. Obrigado", completou a criança, que acrescentou que os irmãos, Liz e Ben, também menores, partilham da mesma opinião. Após a partilha da publicação, a conta de Instagram da criança foi desativada.





Perante a polémica, a advogada de Luana Piovani reagiu publicamente., pode ler-se no comunicado.Recorde-se que ao longo das últimas semanas Luana Piovani, que atualmente vive em Portugal (participa na novela 'Sangue Oculto', da SIC), e Pedro Scooby têm trocado acusações em público sobre a gestão da guarda dos três filhos em comum. A atriz brasileira acusa o surfista de não cumprir responsabilidades parentais.