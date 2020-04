Filho de Dom Duarte entrega máscaras em hospital

Dom Afonso, filho de Dom Duarte de Bragança, mostrou que a família real está preocupada com o atual momento que se vive e que já deu o seu contributo para o combate à pandemia.



O jovem esteve na última quarta-feira a entregar máscaras aos profissionais de saúde do Hospital de Setúbal





Sua Alteza Real o Senhor Dom Afonso, em nome do pai, fez hoje a primeira entrega de máscaras de protecção individual para os profissionais de saúde do hospital de Setúbal.

Sua Alteza Real o Senhor Dom Duarte apoia o esforço nacional de combate à pandemia do COVID-19 e agradece pelo empenho, generosidade e profissionalismo com que todos os que trabalham nos hospitais tanto têm ajudado os portugueses", pode ler-se no Instagram, onde foram publicadas várias imagens do momento da entrega.



Dom Duarte, recorde-se, está em isolamento com a mulher, pertencendo ao grupo de risco devido aos seus 74 anos.

O momento foi registado através das redes sociais.