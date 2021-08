Filho de Fernanda Serrano infetado com Covid-19

Fernanda Serrano

Assim que chegou das suas férias românticas nas Maldivas com o namorado, o personal trainer Ricardo Pereira, Fernanda Serrano viveu dias de aflição quando percebeu que um dos seus filhos estava infetado com Covid-19.De acordo com a revista ‘TV Guia’, a atriz soube da notícia quando se deslocou ao Algarve para se juntar a Santiago, de 16 anos, Laura, de 13, Maria Luísa, de 12, e Caetana, de seis, que estavam aos cuidados do pai, Pedro Miguel Ramos.Depois do teste positivo, que chegou no dia 13 de agosto, toda a família foi sujeita a testes, mas não houve mais nenhum caso positivo a registar. Fernanda Serrano mostrou-se especialmente preocupada porque os seus filhos tinham também estado em contacto com os seus pais. Ultrapassada esta fase complicada, Fernanda Serrano está concentrada no trabalho: prepara-se para iniciar as gravações da novela da TVI ‘Para Sempre’.A atriz é uma das concorrentes do passatempo de verão do CM Sexy Vidas. Ao lado de Sofia Ribeiro e Maria Cerqueira Gomes, é finalistas da categoria Sexy TV.