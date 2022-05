Filho de Florbela Queiroz morre de ataque cardíaco Atriz chora a morte de Manuel João, aos 44 anos, e vai fazer homenagem em palco.

Filho de Florbela Queiroz morre de ataque cardíaco

Vânia Nunes

Florbela Queiroz partilhou na sua página de Facebook a causa da morte do filho, Manuel João, aos 44 anos. A atriz de 79 anos foi questionada por um seguidor sobre se o editor de imagem da SIC teria sido vítima de um acidente de mota e apressou-se a esclarecer: "Não, foi um ataque cardíaco".



Para este fim de semana, a atriz tem agendado o espetáculo ‘Olha Que Duas’, em São João da Talha, em Loures. A produtora da peça, Sonhos em Cena, emitiu um comunicado em que confirma a sua presença em palco."Florbela só se sente viva no palco e, assim, irá cumprir a agenda de espetáculos da revista ‘Olha Que Duas’. O filho de Florbela iria este sábado ver o seu espetáculo. [A atriz] Honrará a sua memória e estará em palco com toda a sua entrega.

