Filho de Harry e Meghan Markle já disse as primeiras palavras

Após a mudança para Los Angeles, Harry e Meghan Markle têm aproveitado ao máximo para acompanhar o crescimento do pequeno Archie, que já completou um ano de vida.Ao longo desta fase de mudança, a vida do bebé tem sido uma verdadeira agitação e o casal parece ter mais um motivo para festejar.Archie já começou a dizer as primeiras palavras e surpreendeu com o seu vocabulário.Segundo a imprensa internacional,foram as primeiras palavras do bebé que mostra que se tem adaptado bem às novas rotinas em Los Angeles.Após a mudança, o casal tem optado por uma postura discreta com poucas aparições públicas.n