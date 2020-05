Filho de Ivan cavaleiro partiu a cabeça

Ivan Cavaleiro e Andreia Nunes

É caso para dizer que não ganharam para o susto... outra vez. Depois do aparatoso acidente que sofreram no final do ano passado, quando o seu carro foi abalroado por outro veículo e capotou três vezes, a família de Ivan Cavaleiro voltou a viver momentos dramáticos. Agora, foi a vez de Jaden, o filho do ex-jogador do Benfica com Andreia Filipa Nunes, ser vítima de uma queda que o levou ao hospital. O episódio foi relatado ao pormenor pela modelo nas redes sociais.

"E a brincar fomos aqui parar. O campeão está bem, esteve sempre bem-disposto, um valente golpe, ainda levou alguns pontos mas a animação sempre esteve com ele", começa por contar a modelo, explicando que o menino, de três anos, estava a saltar na cama quando bateu com a cabeça num canto do móvel, começando a sangrar muito. "Assim que consegui estancar eu disse (para o acalmar): ‘Vamos Jaden, temos de ir à avó agora. Ele respondeu: ‘Não mamã, o Jaden vai para o hospital pôr um penso’". Andreia adiantou ainda que Jaden "nunca chorou", ao contrário da mãe. "Quase me convidaram a sair para ele não me ver chorar", recorda a modelo, que agora já respira de alívio.