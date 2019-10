Filho de Jessica Athayde apanha vírus e preocupa atriz

01:30

Jessica Athayde já assumiu que é uma mãe-galinha e tem partilhado as alegrias e as dificuldades da maternidade com os seguidores das redes sociais. Desta vez, divulgou uma imagem onde se vê como nunca o rosto de Oliver, para desabafar sobre a saúde do bebé."Mesmo doente é o mais bonito que os meus olhos já viram em 33 anos. Mesmo a cheirar a raposinho porque não lhe dou banho faz três dias é o melhor cheirinho da vida. Que amor incansável e preocupação tão em alerta sempre. Primeiro vírus a dias de fazer quatro meses. Alguém que escreva um livro sobre como preparar uma mãe para estas m* sff !!!!", escreveu no Instagram, recebendo inúmeras mensagens de apoio de seguida.O ex-companheiro, Diogo Amaral, apesar da rutura, continua a ser presença assídua na vida de Jessica, devido ao filho que têm comum.A atriz tem estado inteiramente dedicada à maternidade e ainda não sabe o que o futuro lhe reserva em termos profissionais.