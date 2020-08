Filho de Jessica Athayde e Diogo Amaral faz teste à Covid-19: “De coração apertado”

Jessica Athayde viveu dias de aflição por causa do estado de saúde do filho, Oliver, de um ano. A atriz partilhou um desabafo nas redes sociais, onde revelou que o bebé, de um ano, foi submetido ao teste da Covid-19.

" (…) O meu sábado foi uma m**** porque o Oli está doente, esteve nas urgências e levou com um cotonete pelas duas narinas e garganta para fazer o teste covid-19 (está negativo) entre vários exames que teve de fazer para justificar a febre tão alta que tinha. Graças a todos os santinhos de todas as religiões, o Oli está a melhorar, mas estamos em modo de casa para não apanhar sol, vento, calor, frio…", começou por escrever na legenda da publicação que partilhou com os seguidores.

A atriz revelou sentir-se "de coração apertado" com a situação: "Remédios de x em x tempo, mimos, birras, e, naturalmente, ver o meu filho em sofrimento deixa-me de coração apertado. Para muitas mães, isto parece ridículo, mas é a primeira vez com ele assim tão doente", acrescentou.

"Bem, o mais importante, o Oli está a melhorar e se tudo correr bem hoje já será um dia mais fácil para ele", terminou.

Recorde-se que Oliver é fruto da anterior relação de Jessica Athayde com Diogo Amaral.