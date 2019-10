Filho de Jessica Athayde e Diogo Amaral recupera de vírus

Alguém que escreva um livro sobre como preparar uma mãe para estas m* sff !!!!".



Diogo Amaral e Jessica Athayde continuam a mostrar-se unidos pelo bebé Oliver nos bons e maus momentos, após a separação.

Depois do susto,podem respirar de alívio. O filho em comum,, já está bem de saúde, depois de ter sido contagiado com um vírus que o deixou doente pela primeira vez., começou por escrever o ator nas redes sociais, feliz pela recuperação do bebé., disse ainda Diogo, que aproveitou para realçar que acha o filho parecido com a mãe.Os fãs não tardaram a deixar, mais uma vez, algumas palavras carinhosas na publicação. Oliver tem derretido os seguidores do ex-casal pela ternura., são alguns dos comentários que se podem ler.Recorde-se que Jessica Athayde, que sempre se mostrou uma mãe galinha, também partilhou o sofrimento por ver o filho doente nestes últimos dias., escreveu, ao mesmo tempo que desabafou: