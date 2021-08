Filho de Joe Biden apanhado em sexo louco com prostituta

01:30

O filho do presidente dos Estados Unidos está envolvido num escândalo, com a divulgação de um vídeo íntimo em que aparece a ter relações sexuais com uma prostituta. As imagens são de 2019, mas só agora foram divulgadas pelo ‘Daily Mail’. No filme, Hunter Biden acusa “traficantes russos” de lhe terem roubado o computador pessoal, com informação confidencial, em que se incluem matérias sobre o pai, Joe Biden, e imagens de cariz sexual. Durante a conversa com a mulher, o advogado sugere que foi utilizado como “veículo” para atingir Joe Biden e fragilizar a sua candidatura à Casa Branca.





A revelação do vídeo íntimo está a ter repercussão internacional e já se especula sobre os danos que terá no casamento de Hunter. No último fim de semana, o casal foi surpreendido pelos paparazzi durante um passeio em família em Malibu, na Califórnia. A falta da cumplicidade entre o advogado e a mulher, Melissa, captou atenções.