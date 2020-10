Filho de Jorge Jesus é o mais sexy

Imagem do filho do técnico do Benfica não passa despercebida. Mauro agradece distinção e posa com o troféu.

04 out 2020 • 14:42

Considerado o homem mais charmosos do País na categoria Sexy Sport do passatempo do ‘Correio da Manhã’, Sexy Vidas,mostra-se agradecido, embora não estivesse à espera de receber o prémio."Foi uma surpresa, não estava à espera desta nomeação e muito menos de ganhar. Gostava de agradecer a nomeação ao ‘CM’ e em especial aos que em mim votaram", disse o filho do técnico Jorge Jesus, que acabou por brincar com a situação, posando com o troféu ao lado do cão, Ty.Nos últimos anos, Mauro, de 26 anos, fruto do casamento de JJ com Ivone, tem feito sucesso nas redes sociais pelas fotografias partilhadas, que lhe valem inúmeros ‘gostos’ e comentários. No entanto, quando se mudou para o Brasil para acompanhar o pai, que treinava o Flamengo, ganhou destaque também na imprensa. "O cabelão loiro e a barba por fazer complementam o visual musculoso e tatuado", escreveu o jornal ‘Extra’ em 2019, apelidando-o de "pintura" e "bonitão".Jorge Jesus tem ainda mais dois filhos: Tânia e Gonçalo, fruto do primeiro casamento.