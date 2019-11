Filho de Jorge Jesus faz suspirar adeptas do Flamengo

01:30

Carolina Cunha

Estes últimos dias têm sido uma verdadeira festa para Jorge Jesus que, em apenas 24 horas, conseguiu que o Flamengo ganhasse a Taça Libertadores e o Brasileirão. Contudo, não é só o treinador português, de 65 anos, quem tem estado nas bocas do povo brasileiro. O seu filho mais novo, Mauro, de 26 anos, que viajou até ao Brasil para acompanhar o pai, está a tornar-se um verdadeiro sucesso.

Desde que aterrou em terras de Vera Cruz, o jovem tem atualizado as suas redes sociais com fotografias a passear pelo Rio de Janeiro, levando as brasileiras ao delírio. "Queremos o míster [Jorge Jesus] como sogro", "Charme igual ao pai" e "Olha o filho do míster. Já quero", são alguns dos comentários que as fãs têm deixado na sua conta de Instagram.

Mas esta não é a primeira vez que Mauro é elogiado pelas fãs. Em agosto, quando foi assistir a um jogo no estádio do Flamengo, a imprensa brasileira apelidou-o de "pintura" e "bonitão", garantindo que o filho de Jorge Jesus não passa despercebido onde quer que vá. "O cabelão loiro e a barba por fazer complementam o visual musculoso e tatuado", escreveu o jornal ‘Extra’.

A mulher do treinador, Ivone Jesus, viajou para o Peru acompanhada pelos filhos - Mauro, Tânia e Gonçalo - para apoiar o marido na final da Taça Libertadores. Com a vitória (2-1) do Flamengo diante do River Plate e a homenagem a Jesus, a popularidade de Mauro vai aumentar.