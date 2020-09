Filho de Jorge Jesus surpreendido com prémio Sexy Sport: "Não estava à espera de ganhar"

Mauro Jesus é oficialmente um dos homens mais sexy de Portugal. O filho de Jorge Jesus venceu o passatempo Sexy Vidas, na categoria Sexy Sport.Apesar de fazer muito sucesso pela sua imagem, principalmente nas redes sociais, o jovem de 27 anos, licenciado em arquitetura, não quis acreditar quando soube do resultado final do passatempo.", afirmou.", disse.A concorrer diretamente com o jovem estava Nuno Gomes, Sérgio Conceição, Cristiano Ronaldo e Ruben Amorim.