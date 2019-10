Filho de Jorge Jesus visita favela do Rio de Janeiro

Jorge Jesus tem contado com o apoio da família no Rio de Janeiro, Brasil, numa altura em que o Flamengo lidera destacado o Brasileirão e já prepara a final da Taça Libertadores, a disputar no 23 de novembro.Há meses em terras de Vera Cruz, o filho Mauro tem-se mostrado tranquilo e, sem medo do clima de insegurança, tem até visitado algumas das zonas problemáticas da cidade, como a favela do Vidigal, onde esteve há dias a assistir a uma partida de boxe.Adepto da modalidade, Mauro juntou-se aos moradores da favela, e nas redes sociais foi registando com imagens tudo aquilo que viu.Durante a estadia no Rio, a mulher e o filho do treinador podem contar com guarda-costas, se assim o entenderem, uma vez que o clube assegurou todas as questões de segurança no início da época. No Rio de Janeiro, Jesus vive num apartamento num dos condomínios mais exclusivos, na Barra da Tijuca, e é acompanhado diariamente por uma equipa de seguranças, além de ter motorista.A mulher, Ivone, não vive a tempo inteiro no Brasil, mas é visita constante para apoiar o treinador do Flamengo.