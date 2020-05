Filho de José Castelo Branco conta como aceitou o pai: "Aprendi a lidar com isso... Ele passou por muito"

"Sentia que tinha de defender o bom nome do meu pai. Meti-me em algumas confusões na escola. Questionava-me porque é que tinha de passar por aquilo e os outros não. Não sentia vergonha, mas sentia revolta. Tive de aprender o que era ter amigos verdadeiros muito cedo. Desejava que as pessoas entendessem o lado dele. Aprendi a lidar com isso"

, contou. "Aprendi a ver normalidade como o facto das pessoas se sentirem bem. Quando as pessoas se reprimem é que é anormalidade", desabafou ainda.

Cristina Ferreira recebeu o filho de José Castelo Branco, Guilherme, esta quinta-feira no 'Programa da Cristina'.A apresentadora abordou o jovem de 31 anos sobre a excentricidade de José Castelo Branco e questionou-o sobre como aceitou o estilo e figura do pai, que não exibe uma figura semelhante à maioria dos progenitores., atirou Cristina, ao visualizar uma imagem de ambos.Guilherme não mostrou qualquer preconceito.começou por dizer., defendeu Guilherme, que garante que, graças ao pai, não cria preconceito nem julgamentos sobre ninguém sem conhecer a pessoa realmente., explicou., perguntou o rosto da SIC., disse Guilherme.Cristina não resistiu a elogiar Guilherme sobre como conseguiu lidar com toda a situação, e construir um percurso, justificou o filho do socialite.A estrela das manhãs decidiu começar a falar sobre a companheira de José Castelo Branco, Betty Grafstein, de 91 anos. Guilherme revelou uma grande cumplicidade também com a mulher do pai., descreveu., afirmou Guilherme, revelando que teme o dia em que o pai poderá ter de enfrentar a perda da empresária., garantiu Guilherme, que considera o pai "e um, pois lutou para conseguir ser o que mostra ser hoje de forma livre. O filho do conde mostra que não estácom as características do pai.Para terminar a conversa, Cristina Ferreira desafiou Guilherme a enaltecer o que José Castelo Brano tem de melhor.disse Guilherme, sem esconder o orgulho no pai, José Castelo Branco.