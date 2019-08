Filho de Leandro nasce em dia especial

Leandro está a atravessar um dos momentos mais felizes da sua vida. O cantor deu as boas-vindas ao segundo filho, Diego, esta quarta-feira.O ex-concorrente de 'A Tua Cara Não Me é Estranha' (TVI) revelou que o nascimento do filho coincidiu com uma data especial para si. É que a mãe do cantor celebrava 56 anos., escreveu.Leandro já é pai de Simão, de seis anos, fruto do relacionamento com Sury Cunha. O ex-casal já esteve envolvido em várias polémicas e o cantor chegou a ser acusado de violência doméstica.Diego é o primeiro filho em comum de Leandro e Doina Stratulat.