Filho de Linda de Suza quer trazê-la para Portugal Cantora está internada em França há várias semanas.

Artista de 74 anos tem distúrbios psicológicos

Foto: Getty Images

01:30

O filho único de Linda de Suza, cantora portuguesa popularizada pelo tema ‘Mala de Cartão’ e que está internada há várias semanas num hospital francês, quer trazer a mãe para recuperar a saúde em Portugal. João Lança, de 54 anos, e que também é cantor, admite que não tem uma relação próxima com a progenitora, mas garante que, atualmente, está "diariamente" em contacto com ela e com o médico que a acompanha, para saber das suas melhorias.



Segundo João Lança, o contacto com Linda de Suza tem sido feito "alternando chamadas de voz e, quando possível, videochamadas", mas o músico disse, em entrevista, que tenciona visitar a mãe em França na próxima semana.

