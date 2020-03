Filho de Sabri Lucas no hospital com sintomas de coronavírus

Sabri Lucas não tem passado uns dias fáceis. A família do ator está de quarentena há 12 dias, mas o filho Noah, de sete anos, tem estado com febre alta e Sabri Lucas levou o menino ao Centro de Saúde de São João do Estoril.Isolados numa casa de banho, o ator contou a situação frágil que tem estado a viver., contouMais tarde, Sabri Lucas veio tranquilizar os seguidores ao contar que Noah foi transferido para o Hospital Dona Estefânia e que estão à espera dos resultados do teste à covid-19., tecendo vários elogios ao Serviço Nacional de Saúde.Sabri Lucas é casado com Vanessa Santos e tem mais dois filhos: Inês, de oito anos e Vicente, de quatro.