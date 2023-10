Filho de Luís Represas é estrela nos novos ‘Morangos’

Nuno Represas

Um dos filhos do cantor Luís Represas e da antiga jornalista Margarida Pinto Correia, Nuno Represas, de 24 anos, integra o elenco da nova temporada dos ‘Morangos com Açúcar’, produzida pela TVI e pela plataforma de streaming Prime Video, e que estreia já na próxima segunda-feira, 23. A participação do jovem na série juvenil foi avançada pela revista ‘TV Mais’.