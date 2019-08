Filho de Manuela Moura Guedes obrigado a fechar bar após incêndio

01:30

João Tavares

O bar 'The Couch', no Cais do Sodré, inaugurou em outubro de 2017 e surgiu como uma ideia empresarial do filho de Manuela Moura Guedes e de três sócios. Um espaço que se viu obrigado a fechar portas após um incêndio que terá tido origem num outro bar – O Bom, o Mau e o Vilão. "Pelo que sei começou no bar de cima", disse ao CM Francisco Vasconcelos, filho da jornalista."Somos alheios ao que originou o incêndio. Num dos setores do nosso bar o tecto cedeu, devido à acumulação de água dos bombeiros", conta o empresário, que espera reabrir o espaço "dentro de uma semana". "Estamos à espera do relatório da polícia, bombeiros e da Proteção Civil".O alerta foi dado às 08h11 de domingo. "Alguém viu fumo no bar de cima e avisou os bombeiros", conta Francisco que, tal como os Sapadores de Lisboa, confirmou não haver feridos.Por telefone, um responsável do outro bar confirmou estarem à espera das peritagens.