Filho de Maria das Dores desesperado com a saúde da mãe após surto de Covid-19 na cadeia de Tires

Mais de cento e cinquenta reclusas infetadas, juntamente com guardas e, provavelmente, funcionários. Uma vez mais esquecendo o mais grave: E as crianças? Em Tires há duas dezenas de mulheres com os filhos crianças que não têm a quem deixar", lamentou o jovem num apelo desesperado nas redes sociais.





"A Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso tem avisado, desde março, que as cadeias são um barril de pólvora e que um simples infetado poderia provocar o caos em toda a prisão.

A cadeia feminina de Tires é o pior dos exemplos".





Socialite encomendou a morte do marido, em 2007. Está presa há 12 anos.





Após receber vários comentários de força dos seguidores, David deu a entender que até ao momento Maria Dores está fora de perigo. Sugeriu, ainda, um confinamento domiciliar para os reclusos.



"Bem, bem não estará, mas é isso, o que interessa é manter-nos [com espírito] positivo. Talvez fosse mais seguro aliviar a carga e mandar para casa confinado quem ainda não esteja contaminado".



Recorde-se, Maria das Dores foi condenada a 23 anos de prisão. Em setembro do ano passado escreveu um livro 'Eu, Maria das Dores, me confesso', a contar os detalhes sobre o plano que traçou para matar o então companheiro.