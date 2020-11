Filho de Maria das Dores preocupado com surto de Covid-19 na cadeia de Tires: "É uma sala de espera para a morte"

David Motta, filho de Maria das Dores – a cumprir uma pena de 23 anos de prisão por ter encomendado a morte do marido, Paulo Pereira Cruz –, mostrou-se desesperado com a situação que se vive na cadeia de Tires, onde a mãe está detida, com um surto de Covid-19.“Na cadeia de Tires há 150 reclusas infetadas com Covid-19. Mais de cento e cinquenta reclusas infetadas, juntamente com guardas e, provavelmente, funcionários. Uma vez mais esquecendo o mais grave: e as crianças? Em Tires há duas dezenas de mulheres com os filhos crianças que não têm a quem deixar”, escreveu, revoltado, no Instagram.