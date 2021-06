Filho de Maria João Abreu em novela da SIC

01:30

Carolina Marques Dias

Ricardo Raposo, filho mais novo de Maria João Abreu, foi escolhido por Daniel Oliveira, diretora da SIC, para integrar o elenco da segunda temporada da novela ‘Amor Amor’. As gravações deste projeto arrancam já na segunda-feira, 7, e Ricardo Raposo, de 28 anos, vai ser uma das apostas da editora Lua de Mel, visto que o artista para além de ser ator é músico. Uma mais-valia para esta novela, já que os protagonistas interpretam estrelas de música popular.Embora esteja a passar por uma fase difícil da sua vida por ter perdido a mãe de forma prematura, e de não ter podido participar nas suas cerimónias fúnebres por estar em isolamento profilático devido à Covid-19, Ricardo Raposo está feliz por ser aposta na novela de maior sucesso da SIC.Recorde-se que, nos últimos anos, Maria João Abreu foi estrela de algumas produções da estação de Paço de Arcos, tendo chegado a contracenar com o filho mais velho, Miguel Raposo, na série ‘Golpe de Sorte’, e com o ex-marido José Raposo. A 27 de maio, Daniel Oliveira recordou com carinho a atriz e dedicou-lhe o prémio atribuído a ‘Golpe de Sorte’ num evento dedicado à televisão. "Todos pensámos em ti, Maria João. Pensaremos sempre".João Soares voltou a prestar uma homenagem a Maria João Abreu, na qual desabafou sobre quão difíceis têm sido os dias sem a sua presença. "Não oiço a porta da rua a bater, nem os teus passos a ecoar nas escadas. Não te vejo pela janela. E tu não entras. E a tua voz não me invade. E a casa não fica cheia. Mas a minha alma, sim. Aqui dentro, dentro dela, continuas tu. Com o nosso amor. O nosso carinho. As nossas vontades. A nossa vida".