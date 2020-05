Filho de Meghan e Harry completa um ano de idade

Duques revelam momento especial com o filho. Harry solta gargalhada durante a gravação de vídeo com o bebé.

01:30

André Filipe Oliveira

O filho do príncipe Harry e da mulher, Meghan Markle, Archie-Harrison Mountbatten-Windsor, completou, esta quarta-feira, os primeiros 12 meses de vida. O casal decidiu surpreender os súbditos ao gravar um vídeo com o bebé. Na filmagem, Archie aparece ao colo da mãe, enquanto esta lê uma história infantil. O menino mostrou-se sorridente e um pouco irrequieto, não conseguindo manter a atenção.Harry não resistiu aos gestos de ternura do bebé e acabou por soltar uma gargalhada. O vídeo, que está a correr o Mundo, tem o objetivo de angariar fundos para a ajudar as crianças mais afetadas pelo surto do novo coronavírus.Esta é a primeira vez em 2020 que Harry e Meghan mostram o filho Archie. O casal está a tentar proteger o bebé a todo o custo da exposição mediática.