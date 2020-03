Filho de Meghan e Harry vai passar férias de verão com Isabel II

, contou uma fonte ao ‘E! News’.A rainha Isabel II não vê o bisneto desde o final de dezembro de 2019, quando os duques de Sussex viajaram para o Canadá para passar o Natal e a Passagem de ano., garante uma fonte ao ‘Telegraph’.Antes das férias de verão, os duques de Sussex vão voltar ao Reino Unido e vão trazer o filho, que completa um ano no próximo mês de maio, para marcarem presença no Trooping The Colour, as celebrações oficiais do aniversário da rainha Isabel II, que acontecem em junho.A mesma publicação revelou que ainda não se sabe se a viagem dos duques de Sussex vai coincidir com a viagem anual do príncipe William e de Kate Middleton à Escócia.