Filho de Nuno Graciano deixa mensagem emotiva ao pai

08 jan 2024 • 22:02

Um mês depois da partida de Nuno Graciano, a sua memória continua bem presente, principalmente naqueles que conviviam todos os dias com o conhecido apresentador.Este domingo, dia 7 de janeiro, o filho mais velho, Gonçalo, fez questão de assinalar a data, com uma fotografia ainda em bebé com o pai e o irmão Tomás