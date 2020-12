Filho de Pedro Lima deixa mensagem sobre doenças mentais: "Magoam, destroem, matam"

Quase seis meses após a morte de Pedro Lima, a família do ator tem reunido esforços para retomar a 'normalidade'. O filho mais velho do ator, João Francisco, tem recorrido às redes socias para partilhar importantes mensagens com os seguidores.





Neste sábado, dia 12 de dezembro, o jovem deu "mais um passo no caminho para a sensibilização da saúde mental", com a ajuda da marca Ivory Lisboa, que apoia causas solidárias.





"Pedi ao Henrique Prata Ribeiro, médico psiquiatra e meu amigo, que me desse a conhecer algumas realidades inerentes a este tema. Faço questão de as partilhar convosco", começou por escrever na sua página de Instagram.





"DEPRESSÃO. ANSIEDADE. DEMÊNCIA. São palavras, não mordem, podemos dizê-las. Mas são também doenças, e estas sim magoam, destroem, matam. Não são fraqueza ou personalidade. Temos de as reconhecer para as podermos combater. Sem estigmas, sem vergonhas e sem tabus", acrescentou.





João Francisco deixou um apelo à valorização da saúde mental.





"Está previsto que no ano de 2030 as Perturbações Depressivas passem a ser a primeira causa de carga de doença a nível mundial, sendo que já o são nos países desenvolvidos, segundo estudo da OMS."





Recorde-se que aos 49 anos, o ator Pedro Lima pôs fim à sua vida devido a uma grave depressão.