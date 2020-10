Filho de Pedro Lima faz tatuagem com imagem do pai

Quatro meses após a morte trágica de Pedro Lima, o filho mais velho fez uma tatuagem de homenagem. O jovem tatuou a imagem do pai a surfar, uma das grandes paixões que partilhavam em comum., escreveu o filho do ator na legenda da publicação nas redes sociais.A fazer Erasmus em Roterdão, João Francisco veio a Portugal para passar alguns dias junto da família. Apesar da distância o jovem prometeu manter a ligação aos quatro irmãos mais novos, fruto da relação do ator com Anna Westerlund.João Francisco é fruto da primeira relação de Pedro Lima com Patrícia Piloto.Recorde-se que Pedro Lima morreu a 20 de junho na praia do Abano, em Cascais.