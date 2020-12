Filho de Pedro Lima momento com os irmãos e recorda ator: “Amamos-te muito”

28 dez 2020 • 17:44

Seis meses após a morte de Pedro Lima, o filho mais velho do ator, João Francisco Lima tem utilizado as redes sociais para deixar mensagens de sensibilização à saúde mental. Após a morte do pai, o jovem de 21 anos decidiu juntar-se à Ivory Lisboa, que apoia causas solidárias e tem apelado à valorização da saúde mental.

A família de Pedro Lima mostra-se mais unida do que nunca e tem reunido esforços para voltar à ‘normalidade’. Esta segunda-feira, João Lima partilhou uma fotografia em que surge ao lado da madrasta, Anna Westerlund, e dos irmãos, Ema, de 16 anos, Mia, de 13, Max, de dez, e Clara, de quatro. Na legenda da imagem, deixou uma mensagem de força e recordou o ator.

"De: casa. Estamos juntos. Amamos-te muito. You are not alone (Tu não estás sozinho"), escreveu.

Recorde-se que João Francisco Lima é filho de uma anterior relação do ator com Patrícia Piloto.