Filho de Pedro Lima na primeira entrevista após morte do pai: “É um trauma muito forte”

João Francisco, o filho mais velho de Pedro Lima, que foi encontrado morto, em junho de 2020, na praia do Abano, em Cascais, falou pela primeira vez sobre a dura perda.À conversa com Júlia Pinheiro no programa da SIC, o jovem recordou o progenitor e admitiu que nos últimos tempos de vida, o ator atravessava algumas dificuldades. Quase sete meses após a morte do pai, João, de 21 anos falou da dificuldade em lidar com a dor da perda. “É um choque, é um trauma muito forte e relativamente à pergunta que me fizeste, se eu estou bem, não estou, e sinto-me bem em não estar”, disse.Recorde-se que o jovem é fruto da anterior relação do ator com Patrícia Piloto. Lima deixou mais quatro filhos: Ema, Mia, Max, e Clara, frutos da união com Anna Westerlund.