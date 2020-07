Filho de Pedro Lima refugia-se nos Açores

Um mês após a morte do pai, o filho mais velho de Pedro Lima, João Francisco, rumou aos Açores para uns dias de descanso.





O jovem de 22 anos, fruto da antiga relação do ator com Patrícia Piloto, partilhou momentos da viagem. No Instagram, divulgou um pequeno vídeo onde se mostra no mar e, também, uma fotografia num barco, vestido a rigor, após ter-se dedicado à caça submarina. Nos comentários, foram muitos os amigos que lhe deixaram mensagens de apoio e carinho.