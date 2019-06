Filho de Piovani "ficou triste" com namoro do pai

Anitta está apaixonada por Pedro Scooby e já o assumiu. Mas, parece que este namoro apanhou todos de surpresa, até Luana Piovani , ex-mulher do surfista.Nesta segunda-feira, 3 de junho, a apresentadora contou, na sua conta de Instagram, que o filho lhe contou do namoro do pai e que ficou triste., revelou.Luana Piovani separou-se de Pedro Scooby em março, depois de seis anos de casamento, mas o surfista já está a namorar com Anitta.O ex-casal teve três filhos em comum, Liz, Dom e Bem.