Filho de Pizzi nos cuidados intensivos

Afonso quando estava doente

Foto: DR

01:30

Pizzi e a mulher, Maria de Barros, não ganharam para o susto quando Afonso, de seis anos, adoeceu. "Fomos de uma crise de enxaquecas e vómitos para suspeita de meningite num quarto isolado, nos cuidados intensivos. Acho que ainda não assimilei todas as emoções que passaram por mim desde que entrámos naquele quarto e me disseram que o Afonso tinha uma infeção à volta do cérebro", desabafou Maria de Barros.O filho do antigo craque do Benfica, que agora joga no Al Wahda (Emirados Árabes Unidos) teve de ficar internado num hospital em Abu Dhabi."O Afonso foi um valente e rapidamente reagiu de forma positiva já fora dos cuidados intensivos. Foi o maior susto que alguma vez tivemos", acrescentou a mulher do jogador.O casal, ambos com 33 anos, têm ainda Francisco, de três.