Filho de Quim Barreiros "está estável" após sofrer acidente

Filho de Quim Barreiros

Foto: DR

01:30

Carolina Marques Dias

Quim Barreiros, de 74 anos, recorreu às redes sociais para revelar que o filho, Emanuel, de 29 anos, está a recuperar bem e terá alta em breve. “Quero agradecer a todos os meus amigos que se preocuparam pelo acidente do meu filho Emanuel e venho comunicar que ele está bem, estável e que dentro de dois ou três dias estará em casa. Muito obrigado às equipas do Hospital de Santa Maria pelo seu profissionalismo”, escreveu.



Recorde-se que o filho mais novo do cantor sofreu um grave acidente de moto no passado sábado e foi levado de urgência para o hospital lisboeta com diversas fraturas no fémur esquerdo e na mão. Emanuel é fruto da relação do artista popular com uma fã.

