Filho de Ricardo Pereira estreia-se em novela da SIC e faz as delícias dos pais

15:28

Ricardo Pereira não podia estar mais orgulhoso do filho Vicente, de nove anos. O menino estreou-se na nova novela da SIC, ‘Amor Amor’, onde interpretou Romeu, enquanto criança. Nas redes sociais, o ator fez questão de destacar o momento especial.

"Romeu e Linda juntos sempre. Cresceram juntos, apaixonaram-se e cada um foi à sua vida… será que a música vai fazer com que os seus caminhos voltem a ser os mesmos?", começou por escrever Ricardo Pereira. "Quero ainda aproveitar para dar os parabéns os aos atores que fizeram maravilhosamente as diferentes fases do Romeu, ao meu amado filho Vicente que fez aqui a sua estreia e ao querido Luís Ganito", acrescentou.

À semelhança do ator, também Francisca Pereira mostrou o orgulho que sentiu no filho: "É amor demais para uma mãe. Tal pai, tal filho. Nunca pensei ficar tão babada… agora percebo a minha querida sogrinha". A mulher de Ricardo Pereira não deixou o momento passar em branco: "Momento pais babados. O nosso Vicente também faz parte deste bonito projeto, o mini Romeu. O nosso coração explodiu".

Recorde-se que Ricardo e Francisca Pereira têm ainda duas filhas em comum: Francisca, de sete anos, e Julieta, de três.