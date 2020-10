Filho de Ricardo Quaresma assina pelo FC Porto

01:30

Ricardo Quaresma vive momentos de grande felicidade com o filho, Ricky, de apenas oito anos, a seguir-lhe as pisadas no mundo do futebol. Foi através das redes sociais que o futebolista anunciou que o filho assinou pelo FC Porto e vai passar a jogar nas camadas jovens dos dragões.









“Parabéns filho. Agora desfruta do futebol, do talento que Deus te deu e do clube”, escreveu Quaresma, mostrando fotografias do filho no seu primeiro dia como atleta do FC Porto já no Estádio do Dragão.

Na ocasião, Quaresma surgiu acompanhado pela mulher, Daphny, e pela filha mais nova, Kauana.