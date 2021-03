Filho de Rita Ferro Rodrigues e Ben já teve alta hospitalar: "De volta ao aconchego"

, escreveu numa publicação na sua conta de Instagram.

Sempre ao lado de Eduardo, a

dias após ter tido alta de uma segunda operação a um divertículo de Meckel, uma protuberância semelhante a uma pequena bolsa que sai da parede do intestino delgado.



Nos seus instastories (publicações instantâneas), a comunicadora partilhou ainda uma imagem que uma das suas melhores amigas, Iva Domingues publicou na sua conta de Instagram. Na imagem que é possível ver, Rita Ferro Rodrigues surge a abraçar o pequeno.



Agora, a família pode, finalmente, respirar de alívio no conforto do seu lar.



recorreu às redes sociais, esta quinta-feira, dia 4, para revelar que o filho, de nove anos, fruto do seu casamento com, mais conhecido por Ben, já teve alta hospitalar depois de ter sido internado devido a uma crise de cólicas. antiga apresentadora viveu dias de grande aflição ao ver o pequeno ser novamente hospitalizado no Hospital de Santa Maria,