Filho de Rita Pereira já é um sucesso nas redes sociais

Com apenas sete meses o filho da atriz faz as delícias dos fãs que não ficam indiferentes às imagens do bebé.

17:07

Recorde-se que o menino é fruto do relacionamento de Rita com Guillaume Lalung.

Rita Pereira foi mãe há cerca de sete meses do pequeno Lôno. Apesar de tentar preservar a imagem do bebé, a atriz partilha diversos momentos nas redes sociais que fazem as delícias dos fãs e seguidores.O bebé surge sempre com os olhos tapados, mas Rita faz questão de mostrar o crescimento do bebé de uma forma bastante ternurenta. Nas imagens partilhadas, os comentários dos seguidores multiplicam-se que deixam largos elogios ao bebé que já tornou um sucesso nas redes sociais.Também a artista se mostra bastante orgulhosa do pequeno Lôno e garante estar a viver uma fase bastante feliz com a maternidade.