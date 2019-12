Filho de Rita Pereira já tem um ano

01:30

O dia 27 de dezembro será para sempre uma data especial para Rita Pereira. Lonô celebrou um ano e a atriz fez questão de deixar uma dedicatória ao filho nas redes sociais."Há um ano era isto que se passava", começou por escrever. "Contrações, música no quarto, muita dança, paciência, alongamentos, sorrisos, gargalhadas (porque estava com uma grande moca da epidural), muita felicidade, nada de medos, apenas uma certeza, o indiozinho ia nascer nas próximas horas e a nossa vida ia ser ainda melhor (tirando as noites mal dormidas)".Tanto a atriz como o companheiro, Guillaume Lalung, partilharam imagens dos momentos antes e após o parto, que fizeram as delícias dos seguidores.