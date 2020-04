Filho de Ronaldo faz jogo sobre coronavírus em vídeo com o primo

Filho de Cristiano Ronaldo mostra-se com o primo

, uma das redes sociais que tem estado a divertir as pessoas neste período difícil, Cristianinho voltou a surpreender.O filho de Cristiano Ronaldo, de nove anos, surge num vídeo com o primo Dinis, filho de Katia Aveiro e do ex-companheiro, José Pereira, a brincar com uma bola de basquetebol, mandando a mesma para o cesto, enquanto fazem várias perguntas., questiona o filho mais velho do craque da Juventus no vídeo que derreteu milhares de seguidores. José Dinis filma o momento enquanto se diverte com o familiar.A família de Cristiano Ronaldo continua a passar a quarentena juntos, na ilha do Funchal, na Madeira. O jogador tem partilhado vários momentos com o clã, incluindo com os filhos, mas, agora, Cristianinho também começa a captar cada vez mais as atenções com as partilhas que faz nas redes sociais e está a coleccionar fãs.