Filho de Rui Costa, presidente do Benfica, faz declaração ao pai

Trabalhaste por isto dia atrás de dia, abdicaste da tua vida para a tua vida ser o Benfica. Passaste e passamos por tanto em família que por vezes deu vontade de desistir, mas desistir não entra no teu dicionário, vais a luta e após cada obstáculo ergues-te ainda mais forte", escreveu o jovem de 24 anos.



"Semana após semana calavas todos aqueles que duvidaram de ti, puseste todos aqueles que duvidaram a acreditar em ti e voltaste a unir o nosso clube. Como teu filho é inexplicável conseguir demonstrar o orgulho que sinto por ti. És e sempre serás o meu ídolo em tudo. Este 1 ano e meio foi muito desgastante a todos os níveis, não descansaste um segundo em prol daquilo que mais amas neste mundo. E aqui esta a recompensa. És campeão nacional pelo clube do teu coração. Este título é muito teu e se havia pessoa a merecer és tu. Mais uma história com um final feliz", acrescentou.



Hugo Costa aproveitou ainda para exprimir o orgulho que sente. "Obrigado por seres tu e sei que irás ser sempre tu. Viva ao Sport Lisboa e Benfica. Viva a ti", concluiu.

Hugo Costa não poderia estar mais feliz pelo pai, Rui Costa, atual presidente do Benfica.No passado sábado, dia 27, as 'águias' sagraram-se campeãs nacionais, conquistando o 38º título. Através das redes sociais, o futebolista do Estrela da Amadora deixou os parabéns ao pai.