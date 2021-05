Filho de Ruy de Carvalho fala sobre o drama de Maria João Abreu: "Sofreu dois aneurismas"

contou à margem do evento de inauguração da exposição 'Retrados Contados: Ruy de Carvalho ', na Casa do Artista.

O estado de saúde da atriz, que inspira grandes cuidados, é o motivo de uma enorme consternação entre o elenco que se reúne todas as noites, através da rede social do WhatsApp, para rezar. "

Todos Estamos muito preocupados. Para terem uma ideia, todas as noites, às 21h30, estamos em conjunto, no Whatsapp, a orar por ela. Todos nós temos uma vela acesa em casa por ela. No dia em que isto lhe aconteceu, não sei quantas vezes é que rezei o terço