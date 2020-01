Filho de Sónia Araújo é estrela de cinema

O filme de animação ‘Mosley e a Cidade Secreta’, que já está disponível nos cinemas portugueses, será para sempre um filme especial para Sónia Araújo. É que a apresentadora da ‘Praça da Alegria’, da RTP 1, deu voz a uma das personagens... juntamente com o seu filho Francisco, de 10 anos.Na antestreia da produção, Sónia Araújo apareceu na companhia doA colega de Jorge Gabriel não conseguiu conter a felicidade ao falar do projeto que integra juntamente com o filho Francisco., revelou.Sónia levantou um pouco o véu acerca do filme e contou que é uma produção para toda a família.Mais tarde, a apresentadora publicou uma imagem com a família e mostrou-se radiante com o filme de animação., escreveu.