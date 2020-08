Filho de Tony Carreira mostra nova mansão milionária

01:30

Carolina Cunha

Foi através do videoclipe da nova música de David Carreira que foram revelados detalhes da nova mansão de Tony Carreira no Algarve. Tal como oavançou, o cantor comprou um terreno para construir a casa dos seus sonhos, no valor de um milhão de euros, e o interior foi feito à sua imagem, sem esquecer nenhum pormenor.Nas imagens divulgadas pelo filho do cantor é possível ver a dimensão da moradia, localizada na zona do Pinhal Velho, entre Albufeira e Vilamoura, que garante ao artista todas as mordomias, como uma enorme piscina.

Além do amplo espaço verde, é possível ver, no videoclipe, a decoração moderna do interior da moradia, sem esquecer nenhum detalhe. A vivenda situa-se numa das zonas mais caras e exclusivas da costa algarvia, requisitada por diversas celebridades pelo seu recato. As moradias atingem, normalmente, valores entre os três e os quatro milhões de euros.